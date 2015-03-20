У штабі АТО повідомили, що місцеве населення почало краще ставитись до української армії
Останнім часом населення тимчасово окупованих територій Донбасу починає позитивно сприймати українську армію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Що стосується пропаганди, ми зіткнулися з тим, що РФ використовує методи фашистської Німеччини», - зазначив він. «Що стосується наших територій та людей, які залишились у Донецькій та Луганській областях на окупованій території, цим людям треба допомогти визначитись, який інформаційний продукт вони бажають отримати. Тому що вони вже нашпиговані тією інформацією, яка прийшла з Росії, вони вже дивляться на українських військових та українську владу як на своїх ворогів», - додав Лисенко.
Читайте такожРосійські інструктори вчать бойовиків вести бої у містах - штаб АТОАле, як зауважив речник АТО, «останнім часом місцеве населення вже більш позитивно ставиться до українських військових. Тому що вони (українські солдати - УНІАН) знаходяться на передовій, тобто у безпосередньому контакті з місцевим населенням».