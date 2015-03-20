У штабі АТО повідомили, що місцеве населення почало краще ставитись до української армії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Що стосується пропаганди, ми зіткнулися з тим, що РФ використовує методи фашистської Німеччини», - зазначив він. «Що стосується наших територій та людей, які залишились у Донецькій та Луганській областях на окупованій території, цим людям треба допомогти визначитись, який інформаційний продукт вони бажають отримати. Тому що вони вже нашпиговані тією інформацією, яка прийшла з Росії, вони вже дивляться на українських військових та українську владу як на своїх ворогів», - додав Лисенко.

Читайте такожРосійські інструктори вчать бойовиків вести бої у містах - штаб АТОАле, як зауважив речник АТО, «останнім часом місцеве населення вже більш позитивно ставиться до українських військових. Тому що вони (українські солдати - УНІАН) знаходяться на передовій, тобто у безпосередньому контакті з місцевим населенням».