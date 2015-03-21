СБУ затримала у Красногорівці корегувальника вогню

Місцевий житель збирав і передавав бойовикам дані про дислокацію ЗСУ

Службою безпеки України у м. Красногорівка Донецької області затримано корегувальника вогню терористів. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Встановлено, що місцевий житель збирав та передавав бойовикам дані про дислокацію ЗСУ. «Після отримання координат терористи посилювали обстріли позицій українських військових. Унаслідок цього були пошкоджені будівлі мирних мешканців, інфраструктурні та соціальні об’єкти», - повідомляє прес-центр. Читайте такожУ Миргороді колишній військовий передавав терористам дані про вильоти бойових літаків За даними фактом відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

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