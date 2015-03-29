Міліція затримала жінку, яка переховувала бойовика Гріненка

Як повідомив голова УМВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, Микола Гріненко, який скоїв вбивство працівника «Сокола» в лютому і має стосунок до підриву ж/д моста в Маріуполі в грудні минулого року, після втечі з місця вбивства правоохоронця межі міста не залишав.

"Останнє укриття - приватний будинок в Іллічівському районі - в довгострокове користування, використовуючи конспіративні методи, йому надала громадянка С., 1995 року народження, мешканка Маріуполя", - написав Аброськін в Facebook.

Під час оперативно-розшукових заходів встановлено, що згадана жінка за наказом представника розвідки бандформування «ДНР» прибула в кінці грудня минулого року в Маріуполь. Метою її перебування в місті були збір і передання інформації про ЗСУ.

Читайте такожУ МВС встановили особу бойовика, який обстріляв правоохоронців у МаріуполіНа початку березня вона отримала наказ з тимчасово окупованої бойовиками території Донецька забезпечити житлом та продуктами харчування представника "ДНР".

Через кілька днів до неї прийшла «літня жінка», назвала пароль. Громадянка С., впустила в дім «жінку» - як виявилося, переодягненого Миколу Гріненка. Він, аж до моменту самогубства, ховався в її будинку. Від Гріненка громадянка С. і дізналася, що він у розшуку за вбивство працівника міліції.

На даний момент вона затримана в порядку ст. 208 КПК України. Слідство триває.

Нагадаємо, Микола Гріненко застрелився, коли був оточений співробітниками МВС 27 березня.