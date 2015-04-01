За добу в зоні АТО поранені четверо українських військових

Про це повідомив представник штабу АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожЗа вчорашній вечір бойовики 13 разів обстріляли українських військових - прес-центр АТО

За його словами, в зоні АТО на сході України за минулу добу загиблих серед українських військових немає, четверо отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО один український військовослужбовець отримав поранення, вбитих немає.