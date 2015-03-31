За минулу добу в зоні АТО втрат немає, один український військовий отримав поранення - штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції один український військовослужбовець отримав поранення, вбитих немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"Протягом минулої доби внаслідок бойових дій, на щастя, жоден український воїн не загинув, один отримав поранення", - сказав Лисенко.