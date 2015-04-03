Виявлені поблизу Донецького аеропорту людські рештки продовжують лежати на узбіччі - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті місії за 2 квітня, опублікованому сьогодні.

Спостерігачі під час чергової поїздки в район розташування Донецького аеропорту знову оглянули невстановлене тіло особи, яке розклалося, про що вже повідомлялося раніше. За словами представників ОБСЄ, ці людські останки не були вивезені звідти.

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Також місія оцінила, що ситуація навколо аеропорту була спокійною, але невдовзі після того, як вона почала покидати даний район, о 13.25 було чути звук від 15 вихідних і вхідних пострілів, співставних з мінометним та артилерійським вогнем, що сталося в межах району Донецького аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, у звіті за 29 березня місія повідомила, що виявила в районі Донецького аеропорту людські останки в неідентифікованій військовій формі. Ці останки лежали на узбіччі дороги.

Тоді ж представники місії ОБСЄ відвідали найближчий офіс Спільного центру з контролю та координації за дотриманням режиму припинення вогню, щоб поінформувати працівників центру про виявлені останки.