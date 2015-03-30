Місія ОБСЄ виявила останки людини в районі Донецького аеропорту

Про це йдеться у денному звіті за 29 березня, опублікованому сьогодні.

Зокрема, 29 березня, після прибуття на місце огляду навпроти зруйнованого нового терміналу Донецького аеропорту (10 км на північний захід від центру Донецька), спеціальна моніторингова місія виявила людські останки, що розклалися, у неідентифікованій військовій формі. Ці останки лежали на узбіччі дороги, за 300 метрів на схід від місця перебування спостерігачів.

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Після цього представники місії ОБСЄ відвідали найближчий офіс Спільного центру з контролю і координації за дотриманням режиму припинення вогню, який розташований на залізничній станції, щоб проінформувати працівників центру про знахідку.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики в Донецьку передали українським волонтерам 22 тіла загиблих бійців ВСУ.