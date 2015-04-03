Сьогодні з полону звільнили двох військових (фоторепортаж)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив співробітник Центру зі звільнення полонених Василь Будик.

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"Сьогодні в результаті успішних переговорів з Донецької стороною були звільнені два бійці ВСУ: Сурменко М.М. 93 ОМБр і Михалевич В.В. 51 ОМБр. Переговори проводилися відділом Мін-Оборони при активній участі групи Патріот. Дякуємо Всім хто взяв участь у звільненні хлопців", - сказано в повідомленні Будика.

Раніше у Міноборони заявили, що переговори щодо звільнення полонених зайшли в глухий кут.