Сьогодні з полону звільнили двох військових (фоторепортаж)
21:20, 03 квітня 2015Війна
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Сьогодні внаслідок успішних переговорів вдалося звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ.
Звільнено двох бійців ЗСУ / facebook.com/Budik.v.v
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив співробітник Центру зі звільнення полонених Василь Будик.
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"Сьогодні в результаті успішних переговорів з Донецької стороною були звільнені два бійці ВСУ: Сурменко М.М. 93 ОМБр і Михалевич В.В. 51 ОМБр. Переговори проводилися відділом Мін-Оборони при активній участі групи Патріот. Дякуємо Всім хто взяв участь у звільненні хлопців", - сказано в повідомленні Будика.
Раніше у Міноборони заявили, що переговори щодо звільнення полонених зайшли в глухий кут.
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