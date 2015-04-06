В Дебальцеве до бойовиків прибув ешелон "гуманітарки"

Про це повідомив заступник командуючого АТО полковник Валентин Федичев, пише Українська правда.

"У районі станції діє суворий пропускний режим, охорону здійснює російський підрозділ, - місцевих бойовиків і жителів Дебальцевого в район стоянки ешелону не допускають", - зазначив він.

За словами Федичева, керівники "ДНР" у Дебальцевому озвучили офіційну версію вмісту вантажу: "гуманітарна допомога".

Читайте такожБойовики відновлюють залізничні станції "Іловайськ" і "Дебальцеве" для перевезення зброї

Також він повідомив, що для ведення провокаційних обстрілів житлових кварталів і позицій сил АТО навколо Донецька розгорнуто батарею 120-мм мінометів - на вулиці Нижньовартовськ, в Петровському районі.

За його словами, основний напрямок вогню - міста Мар'їнка та Красногорівка.

"Серед особового складу батареї присутні російські військові, командування підкоряється і контролюється представниками ФСБ РФ. Вогонь батареї планується коригувати за допомогою БПЛА", - зазначив Федичев.