В Дебальцеве до бойовиків прибув ешелон "гуманітарки"
3 квітня на залізничну станцію Дебальцеве прибули залізничні платформи, накриті брезентом.
Про це повідомив заступник командуючого АТО полковник Валентин Федичев, пише Українська правда.
"У районі станції діє суворий пропускний режим, охорону здійснює російський підрозділ, - місцевих бойовиків і жителів Дебальцевого в район стоянки ешелону не допускають", - зазначив він.
За словами Федичева, керівники "ДНР" у Дебальцевому озвучили офіційну версію вмісту вантажу: "гуманітарна допомога".
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Також він повідомив, що для ведення провокаційних обстрілів житлових кварталів і позицій сил АТО навколо Донецька розгорнуто батарею 120-мм мінометів - на вулиці Нижньовартовськ, в Петровському районі.
За його словами, основний напрямок вогню - міста Мар'їнка та Красногорівка.
"Серед особового складу батареї присутні російські військові, командування підкоряється і контролюється представниками ФСБ РФ. Вогонь батареї планується коригувати за допомогою БПЛА", - зазначив Федичев.