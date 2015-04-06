Голова донецької міліції оприлюднив особисті дані 40 бойовиків "Мотороли"
07:55, 06 квітня 2015Війна
7242 0
Імена, клички та інші дані 40 учасників незаконного збройного формування «Спарта» опублікував голова УМВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
МВС виклала дані сорока бойовиків / Facebook В'ячеслав Аброськін
Дані викладені на сторінці Аброськіна в Facebook.
"Країна повинна знати цих «хероїв» поіменно. На їхніх руках кров наших співгромадян", - написав він.
Читайте такожУ Росії активіста оштрафували за фотографію бойовика "ЛНР" зі свастикоюДані встановлені завдяки викладеним в мережу відеоматеріалам бойовика банди "Мотороли" Дубового. Більшість перелічених у списку бойовиків з Донецької області, є також кілька уродженців Дніпропетровської області та Харкова.
Країна повинна знати цих «хероев» поіменно. На їх руках кров наших співгромадян. На території Донецької області, оккупир...Posted by Vyacheslav Abroskin on Sunday, April 5, 2015
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter