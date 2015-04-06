Голова донецької міліції оприлюднив особисті дані 40 бойовиків "Мотороли"

Дані викладені на сторінці Аброськіна в Facebook.

"Країна повинна знати цих «хероїв» поіменно. На їхніх руках кров наших співгромадян", - написав він.

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