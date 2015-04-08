За добу загинули двоє українських військових, ще четверо поранені - Лисенко
13:34, 08 квітня 2015Війна
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За минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, четверо отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загинуло двоє українських військових, ще четверо отримали поранення", - наголосив Лисенко.
Нагадаємо, вчора, 7 квітня, УНІАН повідомляв, що внаслідок необережного поводження із гранатою двоє військових загинули, один поранений.
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