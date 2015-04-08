За добу загинули двоє українських військових, ще четверо поранені - Лисенко

За минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, четверо отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко. Читайте такожЗа добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, двоє поранені - штаб "За минулу добу внаслідок активних бойових дій загинуло двоє українських військових, ще четверо отримали поранення", - наголосив Лисенко. Нагадаємо, вчора, 7 квітня, УНІАН повідомляв, що внаслідок необережного поводження із гранатою двоє військових загинули, один поранений.

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