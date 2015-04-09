СБУ планує інкримінувати Моторолі вбивство 15 військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

«Ми розглядаємо питання інкримінування йому тих 15 вбивств, у яких він сам зізнався», - сказав Вовк.

Читайте також"Моторола" заявив, що розстріляв 15 українських військовополонених

За його словами, СБУ візьме до відома зізнання «Мотороли», а також залучить інші докази.