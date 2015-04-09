СБУ планує інкримінувати Моторолі вбивство 15 військових
15:02, 09 квітня 2015Війна
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СБУ планує інкримінувати терористу «Моторолі» вбивство 15 українських військових.
Російський бойовик Моторолла
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.
«Ми розглядаємо питання інкримінування йому тих 15 вбивств, у яких він сам зізнався», - сказав Вовк.
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За його словами, СБУ візьме до відома зізнання «Мотороли», а також залучить інші докази.
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