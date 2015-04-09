Amnesty International вимагає розслідувати страти та катування українських військових

Про це йдеться в заяві міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

"Нові докази цих позасудових страт тільки підтверджують те, про що ми підозрювали протягом тривалого часу. Питання полягає тепер в наступному: що лідери сепаратистів збираються з цим робити?", - сказав Денис Кривошеєв, заступник директора програми Amnesty International по Європі та Центральній Азії.

Досліджені експертами Amnesty International відеоматеріали показують, як українського солдата Ігоря Брановицького, одного з захисників Донецького аеропорту, затримують та допитують. Опубліковані на веб-сайті YouTube відеокадри вказують на те, що йому наносили удари в обличчя. Його утримували в полоні, допоки не вбили.

"Катування, жорстоке поводження та навмисне вбивство солдатів, яких було затримано, поранено та тих, хто здався, є воєнними злочинами. Ці останні свідчення повинні бути негайно, ретельно і неупереджено розслідувані, а винні мають бути притягнуті до відповідальності визнаними органами в рамках справедливого судового розгляду", - сказано в заяві.

Читайте такожСБУ зібрала три томи свідчень про скоєні терористами злочини проти людяностіЗа словами очевидців, Ігоря Брановицького застрелив насмерть командир групи сепаратистів. Його тіло повернули родині на початку квітня та поховали у Києві 3 квітня. Служба безпеки України розпочала розслідування його вбивства.

Amnesty International також переглянула відеокадри, на яких принаймні трьох членів українських сил затримують, та фотографії їх мертвих тіл, які ймовірно тримають в морзі у Донецьку. В верхніх частинах тіл та головах є ознаки вогнепальних поранень, вочевидь зроблених в результаті вбивств в формі страт. Солдати були затримані проросійськими силами в Дебальцевому орієнтовно 12-18 лютого 2015, коли українські оборонні війська опинились в оточенні.

У статті на сайті української газети KyivPost від 6 квітня надано заяву, зроблену, як повідомляється, Арсенієм Павловим, більш відомим під позивним “Моторола”. Павлов, громадянин Росії і лідер проросійської збройної групи "Батальйон Спарта", що діє в східній Україні, заявив, що він «розстріляв 15 полонених» солдат українських збройних сил. Він, імовірно, вбив і Ігоря Брановицького.