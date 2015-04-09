На Луганщині вибухнув автомобіль із прикордонником
17:28, 09 квітня 2015Війна
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У Луганській області у середу, 8 квітня, вибухнув автомобіль із співробітником Державної прикордонної служби України.
Вибух стався унаслідок спрацьовування вибухового пристрою / Роман Бочкала / facebook.com
Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУМВС України в області.
"8 квітня на автодорозі в Міловому під час руху вибухнув автомобіль ВАЗ-2121 під керуванням 30-річного співробітника прикордонної застави відділу Державної прикордонної служби "Мілове" ім. В. Банних", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, встановлено, що вибух стався унаслідок спрацьовування вибухового пристрою у задній частині автомобіля.
За даними міліції, прикордонник отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до районної лікарні. У міліції кваліфікували інцидент як теракт.
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