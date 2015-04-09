На Луганщині вибухнув автомобіль із прикордонником

Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУМВС України в області.

"8 квітня на автодорозі в Міловому під час руху вибухнув автомобіль ВАЗ-2121 під керуванням 30-річного співробітника прикордонної застави відділу Державної прикордонної служби "Мілове" ім. В. Банних", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, встановлено, що вибух стався унаслідок спрацьовування вибухового пристрою у задній частині автомобіля.

За даними міліції, прикордонник отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до районної лікарні. У міліції кваліфікували інцидент як теракт.