В Макіївці дві людини загинули при вибуху гранати
10:50, 08 квітня 2015Суспільство
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У Макіївці в Гірницькому районі в селищі Войкова в результаті вибуху ручної гранати загинули дві людини.
На Донеччині загинули дві людини через вибух гранати / Фото прес-служби МВС у Сумській області
Як повідомили представники так званої "ДНР", 7 квітня в Макіївці в Гірницькому районі, селище Войкова, в результаті вибуху ручної гранати загинули дві людини, ще двоє постраждали, повідомляє РИА Новости.
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У селищі Червоний партизан Червоногвардійського району Макіївки в результаті вибуху ручної гранати одна людина постраждала.
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