В Макіївці дві людини загинули при вибуху гранати

Як повідомили представники так званої "ДНР", 7 квітня в Макіївці в Гірницькому районі, селище Войкова, в результаті вибуху ручної гранати загинули дві людини, ще двоє постраждали, повідомляє РИА Новости.

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У селищі Червоний партизан Червоногвардійського району Макіївки в результаті вибуху ручної гранати одна людина постраждала.