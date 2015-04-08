В Макіївці дві людини загинули при вибуху гранати

10:50, 08 квітня 2015
Суспільство
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У Макіївці в Гірницькому районі в селищі Войкова в результаті вибуху ручної гранати загинули дві людини.

фото прес-служби МВС Сумской области

Як повідомили представники так званої "ДНР", 7 квітня в Макіївці в Гірницькому районі, селище Войкова, в результаті вибуху ручної гранати загинули дві людини, ще двоє постраждали, повідомляє РИА Новости.

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У селищі Червоний партизан Червоногвардійського району Макіївки в результаті вибуху ручної гранати одна людина постраждала.

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