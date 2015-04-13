ОБСЄ зафіксувала бої біля Донецька та Широкиного

Про це заявив глава місії СММ ОБСЄ Ертугрул Апакан, пише Українська правда.

Апакан висловив тривогу у зв'язку з відновленням насильства у Широкиному в суботу та неділю, а також на околицях аеропорту Донецька і закликав усі сторони до стриманості.

За його словами, спостерігачі змогли потрапити у Широкине у період кількох днів затишшя, щоб оцінити гуманітарні потреби місцевого населення, яке залишається у селищі.

"Спостерігачі зафіксували серйозні руйнування та наявність величезної кількості боєприпасів, що не розірвалися", - заявив Апакан.

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За його словами, в суботу ввечері спостерігачі ОБСЄ зафіксували відновлення перестрілок між сторонами конфлікту в Бердянському і Широкиному.

Також глава СММ ОБСЄ закликав усі сторони проявляти максимальну стриманість і дотримуватися зобов'язань, закріплених у Мінських угодах.

"Ми сподіваємося на тривале, стабільне і всеосяжне припинення вогню, який вже знищив безліч життів і інфраструктуру", - підкреслив Апакан.