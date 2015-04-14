За тиждень для армії відновили понад 240 одиниць військової техніки

За останній тиждень ремонтними підрозділами ЗСУ відновлено 248 машин військової техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила речник Міністерства оборони України Вікторія Кушнір.

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"Ремонтні підрозділи Збройних Сил України продовжують відновлювати військову техніку для нашої армії. За останній тиждень відновлено 248 машин техніки. Зокрема, 31 одиницю бронетанкового озброєння та 217 автомобілів", - сказала вона.