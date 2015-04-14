За тиждень для армії відновили понад 240 одиниць військової техніки
10:19, 14 квітня 2015Війна
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Ремонтні підрозділи Збройних Сил України продовжують відновлювати військову техніку для армії.
REUTERS
За останній тиждень ремонтними підрозділами ЗСУ відновлено 248 машин військової техніки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила речник Міністерства оборони України Вікторія Кушнір.
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"Ремонтні підрозділи Збройних Сил України продовжують відновлювати військову техніку для нашої армії. За останній тиждень відновлено 248 машин техніки. Зокрема, 31 одиницю бронетанкового озброєння та 217 автомобілів", - сказала вона.
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