За тиждень для армії відновили понад 250 одиниць озброєння та військової техніки

Впродовж останнього тижня відновлено 257 одиниць озброєння та військової техніки Збройних сил України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони.

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«Ремонтні підрозділи Збройних сил України та підприємства оборонно-промислового комплексу постійно проводять ремонт і модернізацію наявних зразків озброєння та військової техніки для потреб нашої армії. Лише за останній тиждень силами та засобами Збройних сил України відновлено 257 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема 45 одиниць бронетанкового озброєння і техніки та 212 одиниць військової автомобільної техніки», - повідомили у відомстві.

Таким чином, всього з початку проведення АТО для ЗСУ відновлено та відремонтовано понад 22 тис. одиниць озброєння та військової техніки. Серед них - понад 700 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, майже 4,5 тис. одиниць бронетанкового озброєння і техніки, понад 15,5 тис. автомобільної техніки та 1,5 тис. одиниць техніки родів військ і служб. Також відновлено та відремонтовано понад 200 одиниць техніки Повітряних сил, з них 72 літака та 42 вертольота.