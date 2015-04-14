Росія перекинула бойовикам на Донбас зенітно-ракетний комплекс "Тор" - Тимчук

За «південним» маршрутом (через Сніжне - Шахтарськ - Зугрес) в ніч з 12 на 13-е квітня пройшла колона бойової техніки бойовиків. За попередніми даними, перекидалася неповна батарея ЗРК «ТОР - М1».

Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

У бік Горлівки через Єнакієве прослідувало підрозділ бойовиків на 4-х БТР-80 і 3 вантажних автомобіля: за попередніми даними, перевозилися автотранспортом модернізовані російські ПТРК, тип встановлюється.

Також наголошується прибуття чергової партії бронетехніки у склад Ясинуватської групи російсько-терористичних військ: 4 танки і 6 ББМ.

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"Продовжується перекидання через Луганськ і далі через підконтрольний бойовикам відрізок Бахмутської траси перекатом бронетехніки у бік позицій українських військ в районі Новотошківського, Кримського і Трьохізбенки. За дві доби бойовики таким чином перемістили 7 одиниць бронетехніки (спочатку 4 одиниці - 2 танки і 2 БМП-1, потім 3 одиниці - 2 танки і 1 БТР-80), а також 12 транспортних одиниць (з них 3 автоцистерни)", - йдеться у повідомленні.

Звертає на себе увагу факт активного використання бойовиками в районі Новотошківського і блокпосту №29 інженерної техніки та ведення фортифікаційних робіт.

Триває концентрація живої сили і бойової техніки терористів в районі Докучаєвськ - Тельманове. Зафіксовано обладнання нових позицій за н. п. Старобешеве в бік н. п. Нова Ласпа і Докучаєвськ. Всього за добу зафіксовано переміщення в даний район 6 одиниць ББМ (в основному МТ-ЛБ з ПТРК «Штурм-С»), а також 6 танків, а також значної кількості автомобільного транспорту.