Бойовики вивозять полонених до Криму - волонтер

Про це в ефірі 5 каналу повідомив волонтер Віктор Майстренко.

"Полонені - це одна з карт в колоді Путіна, яку використовують конкретно в інформаційній війні. Для чого затримують? Йдуть дзвінки батькам у цей момент із закликами до виступу проти української влади", - заявив Майстренко.

Читайте такожAmnesty International вимагає розслідувати страти та катування українських військових"Між Донбасом і Кримом у них є налагоджені шляхи сполучення. Тих же полонених беруть в Горлівці, вивозять в Крим, з Криму повертають - ротація полонених відбувається на Донбасі постійно. Тобто їх з місця на місце пересувають. Це робиться, по-перше - щоб не було обліку, скільки всього полонених у них перебуває", - додав він.

Раніше, 8 квітня, в СБУ заявили, що з полону бойовиків звільнено 2,5 тисячі українських військовополонених, залишаються у терористів близько 400 військовослужбовців.