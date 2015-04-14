ОБСЄ підтверджує, що в Широкиному підірвався співробітник російського каналу

Як зазначила представник прес-центру СММ ОБСЄ Ірина Гудима у коментарі Радіо Свобода, журналіст Андрій Лунєв справді підірвався на розтяжці, але медики місії надали йому всю необхідну допомогу і наразі він доправлений у лікарню.

«Це – ще одне підтвердження того, що вся ця зона настільки небезпечна як для людей, які живуть у цьому селі, так і журналістів і будь-кого, хто туди приїжджає. Там дуже багато нерозірваних снарядів», – зазначила вона і додала, що у цій місцевості вільно пересуватися можна лише основними шляхами, а співробітник російського каналу, ймовірно, дещо відступив від стежки, якою можна було йти.

Читайте такожУ Широкиному підірвався на розтяжці співробітник каналу "Звєзда"Водночас, за словами Ірини Гудими, підтвердити інформацію російських ЗМІ, нібито по журналістах відкрили прицільний вогонь, у місії ОБСЄ не можуть. Ірина Гудима зазначила, що у районі села Широкине місія зафіксувала перестрілку між сторонами протистояння.

У вівторок місія ОБСЄ і спільний центр контролю і координації режиму припинення вогню інспектували ситуацію біля Широкина, що на маріупольському напрямку.

Російські ЗМІ раніше повідомили, нібито у момент, коли пораненому журналісту телеканалу «Звезда» почали надавати допомогу, по присутніх на місці відкрили прицільний вогонь українські силовики.