За добу в зоні АТО поранений один військовий, загиблих немає
14:07, 18 квітня 2015Війна
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За минулу добу в зоні АТО поранення отримав один український військовий, загиблих немає.
За добу втрат серед українських військових немає \ Фото УНІАН
Про це повідомив на брифінгу речник АТО Андрій Лисенко.
"Протягом минулої доби в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, тільки один отримав поранення. Це сталося в районі селища Ленінське, під Горлівкою"- сказав він.
Читайте такожБойовики за добу 7 разів обстріляли сили АТО із забороненої Мінськими домовленостями зброїЯк повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загиблих серед українських військових не було, один боєць отримав поранення.
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