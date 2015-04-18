За добу в зоні АТО поранений один військовий, загиблих немає

Про це повідомив на брифінгу речник АТО Андрій Лисенко.

"Протягом минулої доби в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, тільки один отримав поранення. Це сталося в районі селища Ленінське, під Горлівкою"- сказав він.

Читайте такожБойовики за добу 7 разів обстріляли сили АТО із забороненої Мінськими домовленостями зброїЯк повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загиблих серед українських військових не було, один боєць отримав поранення.