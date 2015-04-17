За добу в зоні АТО отримав поранення один військовий – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України внаслідок активних бойових дій загиблих серед українських військових немає, один боєць отримав поранення поблизу селища Піски на Донеччині.

Читайте такожТурчинов: Бойовики можуть розпочати в будь-який час активні бойові дії

Нагадаємо, у Мінську 12 лютого відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангела Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції Німеччини і РФ в підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь з української території. Крім того, передбачено обмін і звільнення всіх заручників.

15 лютого Порошенко оголосив про припинення вогню, але бойовики весь час порушували режим перемир'я.