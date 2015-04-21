Безпілотник зняв велику бронегрупу бойовиків з танками під Маріуполем (відео)
16:46, 21 квітня 2015Війна
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Розвідка батальйону спеціального призначення «Дніпро-1» виявила під Маріуполем велику бронегрупу терористів «ДНР».
Як повідомляє маріупольський інтернет-ресурс 0629, бійці «Дніпра-1» за допомогою безпілотного літального апарату виявив під Маріуполем сім танків і 16 БТРів терористів.
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За інформацією прес-служби полку, бронегрупу виявили за 8 кілометрів від лінії розмежування, на території Безіменного.
Також зафіксовано 31 «Урал» і одну радіолокаційну станцію.
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