Безпілотник зняв велику бронегрупу бойовиків з танками під Маріуполем (відео)

Як повідомляє маріупольський інтернет-ресурс 0629, бійці «Дніпра-1» за допомогою безпілотного літального апарату виявив під Маріуполем сім танків і 16 БТРів терористів.

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За інформацією прес-служби полку, бронегрупу виявили за 8 кілометрів від лінії розмежування, на території Безіменного.

Також зафіксовано 31 «Урал» і одну радіолокаційну станцію.