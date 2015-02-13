Протягом минулої доби в зоні АТО зафіксовано рекордну кількість польотів безпілотників

Про це на традиційному брифінгу у п'ятницю повідомив речник АТО Андрій Лисенко, передає Українська правда.

За його словами, за минулу добу в зоні АТО зафіксовано рекордну кількість польотів безпілотників - 22.

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Нагадаємо, 11 лютого УНІАН повідомляв, що протягом минулої доби в зоні АТО та на адміністративному кордоні із Кримом зафіксовані три російських безпілотника-розвідника.