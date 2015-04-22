СБУ звільнила з полону бойовиків військового, який 3 місяці провів у підвалі в Макіївці

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Співробітникам Служби безпеки України в районі проведення антитерористичної операції вдалося звільнити 24-річного молодшого сержанта Збройних Сил України Андрія Балу, який перебував у заручниках терористів близько 3-х місяців», - написав він.

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Лубківський зазначив, що молодий командир взводу потрапив у заручники до незаконного збройного формування "Басмачі" наприкінці січня цього року. Уже після звільнення сержант розповів, що разом із ним перебувало близько двадцяти українських військових та місцевих мешканців. Бойовики утримували їх у підвалі адмінбудівлі у Макіївці. Український військовий скоро повернеться додому.

Раніше в СБУ повідомили, що з полону бойовиків вже звільнили понад 2,5 тис осіб.