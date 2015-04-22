Російське керівництво намагається зірвати мирний процес - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі 5-го каналу.

"Коли ми говоримо про побудову лінії оборони, ми повинні розуміти, що російська воєнщина, російське військове і політичне керівництво все роблять для того, щоби зірвати мирний процес. Їх не цікавить мирне врегулювання ситуації в Донецькому регіоні, тому що, вони створювали цю кризу, створювали підстави для окупації території", - наголосив Турчинов.

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За його словами, "їхнє завдання не допустити європейську і євроатлантичну інтеграцію нашої країни, їхнє завдання (полягає - УНІАН) у дестабілізації ситуації в державі і повалення фактично проєвропейського керівництва країни, введення тут ситуації хаосу і реставрації тих маріонеткових політичних сил, які би могли знову країну повернути до фарватеру Російської Федерації, як це було за Януковича".

"Ми розуміємо, що вони можуть відновити бойові дії у будь-який момент, ми повинні бути готовими до цього", - сказав Турчинов, пояснивши, що саме тому Україна повинна бути готовою до інтенсивного зведення фортифікаційних споруд.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що демілітаризація Широкиного та районів навколо нього з боку сил АТО можлива тільки після повного відновлення контролю України над цим містом.