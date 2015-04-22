Російське керівництво намагається зірвати мирний процес - Турчинов
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляє, що російське керівництво намагається зірвати мирний процес та зацікавлене повалити проєвропейську українську владу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі 5-го каналу.
"Коли ми говоримо про побудову лінії оборони, ми повинні розуміти, що російська воєнщина, російське військове і політичне керівництво все роблять для того, щоби зірвати мирний процес. Їх не цікавить мирне врегулювання ситуації в Донецькому регіоні, тому що, вони створювали цю кризу, створювали підстави для окупації території", - наголосив Турчинов.
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За його словами, "їхнє завдання не допустити європейську і євроатлантичну інтеграцію нашої країни, їхнє завдання (полягає - УНІАН) у дестабілізації ситуації в державі і повалення фактично проєвропейського керівництва країни, введення тут ситуації хаосу і реставрації тих маріонеткових політичних сил, які би могли знову країну повернути до фарватеру Російської Федерації, як це було за Януковича".
"Ми розуміємо, що вони можуть відновити бойові дії у будь-який момент, ми повинні бути готовими до цього", - сказав Турчинов, пояснивши, що саме тому Україна повинна бути готовою до інтенсивного зведення фортифікаційних споруд.
Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що демілітаризація Широкиного та районів навколо нього з боку сил АТО можлива тільки після повного відновлення контролю України над цим містом.