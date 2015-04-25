Комбат 79-ї бригади став першим в Україні повним лицарем ордена Хмельницького (фото)

Офіцер отримав всі три ступені ордена Богдана Хмельницького, повідомляє сайт Міністерства оборони.

«Підполковник Максим Миргородський, який сьогодні отримує орден Богдана Хмельницького I ступеня, стане першим із учасників АТО повним лицарем цього ордена», — зазначив Президент. Глава держави відзначив мужність офіцера. «Він завжди там, де важко», — наголосив Петро Порошенко, додавши, що Максим Миргородський брав участь у виведенні військ з-під Дебальцевого.

Читайте такожПорошенко вручив нагороди чотирьом військовим, які відзначились в зоні АТОКомбат 79-ї бригади з травня 2014 року приймає безпосередню участь в антитерористичній операції. Під його керівництвом зведений підрозділ в період з 14 листопада по 27 листопада 2014 року виконував бойове завдання щодо оборони та утримання аеропорту в Донецьку. Протягом цього часу завдяки професійному керівництву військовим вдалося зайняти стратегічно важливі позиції в новому терміналі, утримати їх та нанести відчутних втрат противнику.

В 2014 році Максим Миргородський був нагороджений орденами Богдана Хмельницького III та ІІ ступеня. Як заявив голова прес-служби президента Святослав Цеголко, Миргородський став першим в Україні повним лицарем ордена.

"Оборонець Донецького аеропорту, захисник Дебальцевого командир аеромобільно-десантного батальйону 79 бригади десантних військ підполковник Максим Миргородський - перший в Україні повний лицар Ордена Богдана Хмельницького. Миколаїв сьогодні", - написав Цеголко.