Комбат 79-ї бригади став першим в Україні повним лицарем ордена Хмельницького (фото)
Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Миколаївської області вручив орден Богдана Хмельницького І ступеня командиру батальйону 79 окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ ЗСУ Максиму Миргородському.
Офіцер отримав всі три ступені ордена Богдана Хмельницького, повідомляє сайт Міністерства оборони.
«Підполковник Максим Миргородський, який сьогодні отримує орден Богдана Хмельницького I ступеня, стане першим із учасників АТО повним лицарем цього ордена», — зазначив Президент. Глава держави відзначив мужність офіцера. «Він завжди там, де важко», — наголосив Петро Порошенко, додавши, що Максим Миргородський брав участь у виведенні військ з-під Дебальцевого.
Читайте такожПорошенко вручив нагороди чотирьом військовим, які відзначились в зоні АТОКомбат 79-ї бригади з травня 2014 року приймає безпосередню участь в антитерористичній операції. Під його керівництвом зведений підрозділ в період з 14 листопада по 27 листопада 2014 року виконував бойове завдання щодо оборони та утримання аеропорту в Донецьку. Протягом цього часу завдяки професійному керівництву військовим вдалося зайняти стратегічно важливі позиції в новому терміналі, утримати їх та нанести відчутних втрат противнику.
В 2014 році Максим Миргородський був нагороджений орденами Богдана Хмельницького III та ІІ ступеня. Як заявив голова прес-служби президента Святослав Цеголко, Миргородський став першим в Україні повним лицарем ордена.
"Оборонець Донецького аеропорту, захисник Дебальцевого командир аеромобільно-десантного батальйону 79 бригади десантних військ підполковник Максим Миргородський - перший в Україні повний лицар Ордена Богдана Хмельницького. Миколаїв сьогодні", - написав Цеголко.