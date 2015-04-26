Бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО з автоматичних гранатометів

Бойовики продовжують здійснювати обстріли позицій українських військових на Донбасі з автоматичних гранатометів, повідомляє прес-центр АТО.

«На Луганщині в районі населеного пункту Щастя злочинці провели обстріл опорного пункту із бойової машини піхоти, а неподалік Станиці Луганської застосовували по наших позиціях автоматичні гранатомети», - говориться в повідомленні.

Окрім того в прес-центрі додали, що вчора, 25 квітня, на Донеччині були помічені безпілотники противника.

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«У небі на Донеччині над населеними пунктами Піски і Каменка були зафіксовані прольоти безпілотників противника», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня президент України Петро Порошенко запевнив, що Збройні сили України чітко дотримуватимуться Мінських домовленостей і не будуть йти в наступ, але в умовах наступу бойовиків не виключає запровадження воєнного стану.