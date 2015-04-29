Прес-центр АТО показав фото обстріляного Широкиного

У прес-центрі АТО оприлюднили фото з села Широкине, яке є епіцентром бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter