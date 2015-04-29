Прес-центр АТО показав фото обстріляного Широкиного
02:36, 29 квітня 2015Війна
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У прес-центрі АТО оприлюднили фото з села Широкине, яке є епіцентром бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції.
Широкине є епіцентром бойових дій у зоні АТО / facebook.com/ato.news
"Щодня бойовики обстрілюють цей населений пункт, цілеспрямовано знищуючи в ньому життя. Місцеві вулиці нашпиговані вибухонебезпечними предметами, боєприпасами та розтяжками. Серйозно пошкоджені практично усі приватні будинки та об'єкти інфраструктури", - повідомляють у прес-центрі АТО.
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