Кучма заявляє про майже 1,5 тисячі зниклих безвісти на Донбасі

Про це йдеться в заяві Кучми, яка розміщена на сайті президентського фонду "Україна".

Зокрема, Кучма, говорячи про мирні переговори щодо Донбасу, зазначив, що "потихеньку рухаємось".

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За його словами, під час вчорашньої відеоконфренції із представниками бойовиків велася предметна розмова про заручників.

"Я вчора сам почув, що у нас 1460 людей зникли безвісти, 399 у полоні! Це шокуючі цифри. Тому коли чуєш про більш ніж 6000 загиблих з вуст Організації Об’єднаних Націй, то розумієш, що це ще не вся правда. Правду ми, напевне, лише через кілька років дізнаємось", - сказав Кучма.

Раніше в СБУ повідомили, що з полону бойовиків вже звільнили понад 2,5 тис осіб.