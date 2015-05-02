На Луганщині на вибуховому пристрої підірвався військовослужбовець ЗСУ

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, до Сєвєродонецької міської лікарні з мінно-вибуховою травмою та осколковим пораненням був госпіталізований 34-річний військовослужбовець ЗСУ.

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Встановлено, що під час обстеження території у лісосмузі в районі с. Червоний Жовтень Станично-Луганського району, детонував вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху військовослужбовець отримав тілесні ушкодження.

Даний факт внесений до ЄРДР і кваліфікований за ч. 1 ст. 258 (теракт) Кримінального кодексу України.