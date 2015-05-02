За добу на Донбасі поранено 8 військовослужбовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, 8 – було поранено", - сказав Мотузяник.

Читайте такожВ зоні АТО затримали двох поплічників бойовиків із вибухівкою та гранатою

За його словами, в цілому перший день травня у зоні АТО минув неспокійно. Бойовики, порушуючи Мінські домовленості, 5 разів обстріляли наші позиції зі 122-мм гармат, та 12 разів – зі 120-мм мінометів. Українські військовослужбовці успішно тримають лінію оборони, і оперативно реагують на всі виклики і провокації ворога.

На Маріупольському напрямку єдиною точкою зіткнення сил АТО з противником є с. Широкине. Вчора найбільшу активність бойовики проявляли в другій половині дня, і наші військовослужбовці були змушені відкрити вогонь у відповідь.

На Донецькому напрямку бойовики здійснили серію масштабних провокацій на північно-західних околицях м. Донецьк – від Кам’янки до Красногорівки. Водночас поблизу Горлівки ситуація стабілізувалася – противник вів "турбуючий" вогонь по наших позиціях лише поблизу Майорська.

На Луганському напрямку бойовики вчора підвищили інтенсивність обстрілів позицій сил АТО: перестрілки відбулися в районі м. Щастя та смт Станиця Луганська, а також поблизу Бахмутської траси.

Також за інформацією Державної прикордонної служби, за минулу добу в зоні АТО було зафіксовано 3 польоти ворожих БПЛА.