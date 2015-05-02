У Кримському іде бій, терористи обстрілюють військових із гранатометів та мінометів

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

"Опорні пункти українських військових поблизу протитуберкульозного диспансеру обстрілюють із гранатометів, мінометів та стрілецької зброї, включаючи крупнокаліберні кулемети й швидкострільні гармати з БМП. Вогонь ведеться з боку Сокільників, окупованих бойовиками. Бій іде й у ці хвилини (станом на 15.20). Місцеві мешканці, що працювали на городах, поховалися по хатах і підвалах, даних про поранених внаслідок бою поки не надходило", - зазначає Москаль.

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Він нагадав, що вчора увечері внаслідок обстрілу Кримського з мінометів було поранено 74-річну жінку. Міна залетіла в приватне подвір’я, пошкодила хату й поранила господиню, яку у тяжкому стані доставили в лікарню м. Лисичанськ.

Крім того, в результаті вчорашнього бою на околиці Трьохізбенки поранені четверо військовослужбовців 92-ї бригади Збройних сил України. Опорні пункти українських військових на лівому березі Сіверського Донця в Трьохізбенці спочатку обстріляли снайпери, а потім і ворожа артилерія. Усі поранені госпіталізовані.

Як повідомляв УНІАН, з 18 години до опівночі 1 травня російсько-терористичні війська 32 рази порушили режим дотримання припинення вогню, у тому числі відбулося одне бойове зіткнення.