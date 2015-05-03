Спостерігачі ОБСЄ повідомляють про погіршення ситуації в зоні АТО

Спеціальну моніторингову місію Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) у п'ятницю, 1 травня, не пустили на спостережний пункт, розташований за чотири кілометри на північний захід від Широкиного, який зайняли члени батальйону "Азов". Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті ОБСЄ у неділю, 3 травня, передає DW.de.

Також у звіті ОБСЄ говориться про інцидент, який стався в суботу, коли патруль місії біля Широкиного потрапив під вогонь стрілецької зброї. Окрім того, у суботу в Пісках, коли патруль наближався до спостережного пункту, за 100 метрів від місії впали чотири мінометних снаряди калібром 82 міліметри. Менш ніж через дві години в Авдіївці, яку контролює Україна, той самий патруль потрапив під вогонь, в тому числі з артилерії 152-міліметрового калібру, яка заборонена відповідно до мінських домовленостей. В усіх випадках ніхто не постраждав.

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2 травня керівник СММ ОБСЄ Ертугрул Апакан висловив глибоку занепокоєність з приводу збільшення числа інцидентів протягом останніх 36 годин. Апакан закликав всі сторони конфлікту проявляти максимальну стриманість і робити все можливе задля гарантії безпеки спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.