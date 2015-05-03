Журналісти зафіксували пересування військової техніки в центрі Донецька (відео)

У неділю, 3 травня близько 13:00 центром Донецька проїхала колона техніки.

«Урали» та «Камази» з причепленими до них шістьма гаубицями рухалися в бік північної частини міста – Київського району Донецька, повідомляє кореспондент видання Радіо Свобода.

Як підтвердив "Українській правді" військовий експерт, на відео зафільмовані Гаубиці Д-30 з калібром 122 мм.

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За Мінськими домовленостями, артилерія з калібром понад 100 мм мала бути відведена від лінії розмежування на 50 км.

Київський район Донецька перебуває у 5, максимум 10 км від лінії розмежування.

Близько 18:30 у мережі з'явилися повідомлення про те, що чутно звуки бою з боку Спартака - пункт перебуває на півночі Донецька в районі аеропорту.