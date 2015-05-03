В МЗС відкидають звинувачення Лаврова щодо обстрілу Донецька силами АТО

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ України.

«Українська сторона рішуче відкидає ці звинувачення та відповідально заявляє, що українські військові не здійснювали жодних обстрілів цього міста, як і будь-якого іншого населеного пункту на території окремих районів Донецької і Луганської областей», - йдеться в у заяві.

В МЗС зазначають, що Україна залишається відданою безумовному й повному виконанню Мінських домовленостей та вживає з цією метою послідовних заходів. В той же час, МЗС України розцінює заяву Лаврова як свідоме «вкидання» неправдивої і відверто провокаційної інформації та як цілеспрямовані дії, що мають на меті зірвати виконання Мінських документів від вересня 2014 та лютого 2015 років.

«Переконані, що безпідставні звинувачення російської сторони повинні стати предметом невідкладної та ретельної перевірки з боку ОБСЄ та її Спеціальної моніторингової місії в Україні», - підкреслили в МЗС.

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При цьому в міністерстві відзначили, що будь-яке застосування зброї з боку підрозділів Збройних сил України, якщо воно має місце, здійснюється виключно як вимушений крок у відповідь на збройні провокації незаконних збройних формувань, які діють на території окремих районів, в разі виникнення безпосередньої загрози життю українських військовослужбовців.

Раніше в МЗС РФ повідомили, що Лавров під час телефонної розмови з діючим головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністром закордонних справ Сербії Івіцею Дачичем звинуватив українські Збройні сили в обстрілах Донецька з крупнокаліберної зброї.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 3 травня користувачі соцмереж повідомляли про вибухи у Донецьку.