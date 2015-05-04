Бойовики збільшили вогневу активність на Донбасі: за добу обстріляли позиції сил АТО 95 разів

У неділю, 3 травня, бойовики в зоні АТО значно посилили вогневу активність.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

"З 18 години до опівночі злочинці здійснили 45 обстрілів. Таким чином, кількість порушень режиму припинення вогню за минулу добу склала 95 – це майже на тому рівні, що був до укладання угод у Мінську. При цьому противник вже не соромиться декілька разів на добу відкривати вогонь по наших позиціях з важкої та реактивної артилерії, зухвало провокуючи сили Антитерористичної операції на адекватну відповідь", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що на Донеччині за вечір злочинці 5 разів обстріляли з артилерії калібру 122 міліметри позиції сил АТО неподалік Авдіївки, тричі – в районі населеного пункту Водяне і по одному разу неподалік Опитного, Широкиного і Кам’янки.

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Також бойовики здійснили 5 обстрілів із 120-міліметрових мінометів по позиціях сил АТО в районі Пісків і 3 обстріли - поблизу Авдіївки. Неподалік Авдіївки бойовики стріляли навіть із танку.

Опівночі бойовики обстріляли із артилерії калібру 152 міліметри опорний пункт українських військових в районі населеного пункту Новобахмутовка, а також здійснили спробу нападу: "Опівночі позиції сил АТО неподалік населеного пункту Новоселівка під час бойового зіткнення успішно відбили напад диверсійно-розвідувальної групи противника у складі 10 чоловік", - додають в прес-центрі АТО.

Також на Луганщині бійці зафіксували прольоти двох безпілотників противника.