Бойовики "ДНР" продовжують "полювання" на російських козаків - МВС
03:37, 08 травня 2015Війна
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Бойовики "ДНР" продовжують "полювання" на російських козаків і їх отамана на прізвисько "Батя".
Reuters
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
"Місцевими бандитами ДНР від козаків "зачищені" Ульяновське і Василівка Амвросіївського району, також терористи планують перевірити на подібну присутність і інші окуповані ДНР населені пункти району", - йдеться в повідомленні.
Крім того, козаків шукають в Старобешівському районі.
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За оперативною інформацією, в Будьонівському райвідділі "поліції" так званої "ДНР" вже перебувають 40 козаків.
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