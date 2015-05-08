Бойовики "ДНР" продовжують "полювання" на російських козаків - МВС

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Місцевими бандитами ДНР від козаків "зачищені" Ульяновське і Василівка Амвросіївського району, також терористи планують перевірити на подібну присутність і інші окуповані ДНР населені пункти району", - йдеться в повідомленні.

Крім того, козаків шукають в Старобешівському районі.

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За оперативною інформацією, в Будьонівському райвідділі "поліції" так званої "ДНР" вже перебувають 40 козаків.