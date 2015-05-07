Під Горлівкою бойовики обстріляли позиції військових, є загиблі та поранені
21:02, 07 травня 2015Війна
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Через годину після відкриття першої черги фортифікаційних споруд під Горлівкою бойовики обстріляли позиції 30-ї бригади, в результаті чого 2 військових загинули, ще 9 отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомляє 112.ua з посиланням на заступника начальника координаційного центру при штабі АТО Іллю Ківу.
"Через годину після нашого приїзду і фактично урочистої здачі і передачі ВСУ рубежів, розпочався масштабний обстріл позицій 30-ї бригади. Загинули 2 бійця і 9 бійців отримали поранення. Обстріл зараз триває", - сказав Ківа.
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За його словами, по позиціях військових працюють ворожі "Гради".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 травня, українські військовослужбовці відкрили першу чергу фортифікаційних споруд на стратегічно важливому напрямку під Горлівкою.
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