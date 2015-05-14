Бійці українських батальйонів непомітно для терористів вивели з Широкіно броньовик
Бійці українських батальйонів непомітно для терористів вивели з Широкіно броньовик «Краз Спартан».
Бійці ДУК "Правий сектор" та батальйону "Донбас" вивели броньовик «Краз Спартан» з Широкіно, написав комбат "Донбасу" Анатолій Виногродський на своїй сторінці в Facebook.
«ДУК і Донбас витягли з Широкіно броньовик, з-під самого носа у росіян. Схоже ті і не зрозуміли що сталося», - написав Виногродський.
Трам-пам-пам! Слава нам.ДУК і Донбас витягли з Широкіно броньовик, з-під самого носа у росіян. Схоже ті і не зрозуміли що сталося.Разом ми сила!Posted by Анатолій Виногродський on Wednesday, May 13, 2015
ТСН.uа зазначає, що попередньо проросійські бойовики замінували раніше підбитий український броньовик, однак бійцям вдалося його розмінувати і перегнати на підконтрольну українську територію.
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