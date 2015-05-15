За добу в зоні АТО отримали поранення 2 українських військових - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, за минулу добу в зоні АТО в результаті бойових дій загиблих серед українських військових не було, двоє бійців отримали поранення.

Раніше УНІАН повідомляв, що за період проведення антитерористичної операції станом на 14 травня 2015 року загинули 149 і поранені 657 військовослужбовців Національної гвардії України.