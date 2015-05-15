Військові прямим влученням підбили танк бойовиків в районі Широкиного (відео)
16:13, 15 травня 2015Війна
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В інтернеті опубліковано відео знищення танка бойовиків українськими військовослужбовцями в районі Широкиного, недалеко від Маріуполя.
REUTERS
Військовослужбовець, голос якого чути на задньому плані, говорить про те, що в момент пострілу з протитанкової керованої ракети на танку сиділи два бойовика. Після потрапляння пролунав потужний вибух.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці українських батальйонів ДУК "Правий сектор" і "Донбас" непомітно для терористів вивели з Широкиного броньовик «Краз Спартан».
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Попередньо проросійські бойовики замінували раніше підбитий український броньовик, однак бійцям вдалося його розмінувати і перегнати на підконтрольну українську територію.
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