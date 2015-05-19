З початку року армія отримали понад 700 одиниць озброєння і військової техніки

10:36, 19 травня 2015
Війна
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З початку року в Збройні сили надійшло понад 700 одиниць озброєння і військової техніки близько 200 тис. боєприпасів.

Министерство обороны Украины

Про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони полковник Вікторія Кушнір. "З початку року до Збройних сил України надійшло більше 700 одиниць озброєння та військової техніки та близько 200 тисяч боєприпасів", - сказала вона.

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За словами Вікторії Кушнір, прийнято на озброєння 5 зразків озброєння та військової техніки, серед них військово-транспортний літак короткого зльоту та посадки Ан-70, бойовий та навчально-бойовий літаки типу Су-25, навчально-тренувальний літак Л-39М, комбіновані пристрої викиду хибних цілей для засобів авіації та радіорелейні станції.

Разом з тим, додала вона, триває робота з ремонту та відновлення озброєння та військової техніки. На сьогодні військові відновили близько 24 тис. озброєння та військової техніки сухопутних військ та 452 одиниці повітряних сил ЗСУ.

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