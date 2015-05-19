Терористи перекинули до Єнакієвого зенітно-ракетні комплекси ТОР-М1

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційне Опір».

За даними групи, «на трасі Донецьк – Луганськ в районі Єнакієвого (поворот на Шахтарськ) зафіксована колона з чотирьох ретельно задрапованих трейлерів (за попередніми даними, здійснювалося перевезення зенітних ракетних комплексів типу ЗРК ТОР-М1) і 3 вантажівок у супроводі 2 БТР-80».

Читайте такожБойовики розгорнули на Донбасі кілька "центрів бойової підготовки" і два посилених батальйону - Тимчук

Також зафіксована автоколона з 12 одиниць між Лутугіним і Красним Лучем. «У складі колони - кілька одиниць інженерної техніки (1 полкова землерийна машина ПЗМ-2, 2 інженерні розвідувальні машини, 1 шляхопрокладник БАТ-2 та 1 військовий екскаватор Е-305)», - йдеться в повідомленні. При цьому відзначається, що автоколона вирушила в район Дебальцевого.

Всього впродовж доби зафіксовано переміщення близько 40 транспортних одиниць бойовиків в окупованій зоні.

Читайте такожБойовики намагаються здійснити прорив на окремих ділянках, військові успішно відбивають атаки - Тимчук

Як зазначає «ІС», в більшості своїй - поодиноке переміщення автотранспорту або невеликих постачальницьких конвоїв по 2-3 автомобіля, рідше до 5 одиниць. Найбільш активні переміщення вантажного автотранспорту здійснюються в районі Луганська, на північ від цього населеного пункту, а також від Краснодона і Свердловська на Луганськ, Красний Луч, Донецький «вузол».

Як повідомляв УНІАН, бойовики перекинули піхотне підрозділ в район Оленівки.