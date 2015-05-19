Бойовики протягом дня обстрілювали мирні населені пункти і військових з танків та артилерії

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Зранку і до 18.00 години ситуація у зоні проведення АТО залишалася напруженою Незаконні збройні формування російсько-терористичних військ продовжують обстрілювати позиції сил АТО», - йдеться в повідомленні.

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Так, на Артемівському напрямку терористи з артилерії, мінометів та стрілецької зброї стріляли по Широкій балці, Луганському, Кіровому, Золотому. По Широкій балці, зокрема, вів вогонь і танк. А в районі Катеринівки протягом майже двох годин відбувалося бойове зіткнення між українськими військовими та бойовиками, інформує штаб АТО.

На Донецькому напрямку терористи з мінометів різних калібрів, зенітних установок, великокаліберних кулеметів вели вогонь по Красногорівці, Авдіївці, Старогнатівці, Новогригорівці. У Старогнатівці стріляв снайпер.

На Луганському напрямку – в Трьохізбенці двічі незаконні збройні формування застосували озброєння БМП.

Також терористи сьогодні обстрілювали мирні населені пункти. «Цього разу їхня артилерія поливала вогнем Катеринівку та Попасну», - повідомили у прес-центрі АТО.