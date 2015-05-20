"Мені просто привезли тіло" і "загинув на завданні" - родичі російських спецназівців про їхню смерть

Журналістам вдалося поспілкуватися з матір'ю Антона Савельєва, похованого під Тамбовом, і братом Тимура Мамаюсупова з Татарстану, пише ТСН.

"З приводу того, як загинув, я знаю рівно стільки, як і всі. Він загинув і все. Мені просто привезли тіло, більше я нічого не знаю. Мені все одно, головне - немає мого сина. Я не з'ясовувала, що і як", - каже мати Савельєва.

Читайте такожБлогери назвали імена та точні місця поховання загиблих на Донбасі ГРУшників (фото)ТСН вдалося зв'язатися з ще одним родичем одного із загиблих - Ільнуром Шайхутдіновим, який сказав, що його брат Тимур Мамаюсупов "загинув на завданні", йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

Імовірно всі троє спецназівців загинули на початку травня в Україні.