За добу в зоні АТО загинув один український військовий, 8 - поранені
13:37, 21 травня 2015Війна
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За добу в зоні проведення АТО загинув один український військовослужбовець, восьмеро отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.
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За його словами, минулої доби в зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій загинув один український військовий, 8 бійців отримали поранення.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні АТО загинули троєукраїнських військовослужбовців, 9 отримали поранення.
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