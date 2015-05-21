За добу в зоні АТО загинув один український військовий, 8 - поранені

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

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За його словами, минулої доби в зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій загинув один український військовий, 8 бійців отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні АТО загинули троєукраїнських військовослужбовців, 9 отримали поранення.