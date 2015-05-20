За добу в зоні АТО загинули 3 українських військових, 9 отримали поранення

13:14, 20 травня 2015
Війна
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Лисенко розповів про втрати української армії за добу.

Военные / Фото УНИАН

За добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинули троє українських військовослужбовців, 9 отримали поранення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України в результаті бойових дій загинули троє українських військовослужбовців, 9 бійців отримали поранення.

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