За добу в зоні АТО загинули 3 українських військових, 9 отримали поранення
13:14, 20 травня 2015Війна
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Лисенко розповів про втрати української армії за добу.
За добу загинули троє українських бійців / Фото УНІАН
За добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинули троє українських військовослужбовців, 9 отримали поранення.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України в результаті бойових дій загинули троє українських військовослужбовців, 9 бійців отримали поранення.
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