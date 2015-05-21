Бойовики накрили Щастя мінометним вогнем - Тягнибок

Про це в Facebook написав Олег Тягнибок.

"Щойно повідомив голова Луганської "Свободи" Артем Заіка: 40 хв тому на стару частину міста Щастя прилетіло більше 25 мін 120-мм. Зв'язок майже не працює. Люди ховаються в підвалах", - написав він.

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